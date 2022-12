Os bancos centrais do Canadá e do Brasil decidem esta quarta-feira sobre as taxas de juro. O mercado espera que o Banco do Canadá, que em outubro abrandou o ritmo de subida das taxas de juro para os 0,5 pontos percentuais, volte a anunciar um aumento, estando apenas por perceber se este será de 50 ou de 25 pontos base.