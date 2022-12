Depois de uma descida registada em setembro, as poupanças das famílias em Portugal nos bancos estão a aumentar. No final de outubro, os depósitos de particulares nas instituições financeiras residentes totalizavam 182,1 mil milhões de euros. O Banco de Portugal vai atualizar estes dados, que servirão para perceber se as famílias estão a retirar poupanças dos depósitos para colmatar o agravamento do custo de vida, ou mesmo para colocar noutros produtos mais atrativos como os certificados de aforro.