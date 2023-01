Os cortes de pessoal no Twitter não param, desta vez na equipa que gere a moderação de conteúdo global e na unidade que lida com os discursos de ódio e assédio. A notícia foi avançada no fim de semana pela Bloomberg e apesar do Twitter já não estar cotado em bolsa, os problemas na empresa têm-se refletido em Elon Musk e consequentemente na Tesla.