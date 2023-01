O valor mediano da avaliação bancária aumentou 29 euros por metro quadrado em novembro face a outubro, fixando-se em 1.449 euros. Numa década este montante mais do que duplicou. O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira os dados de dezembro relativos ao preços a que os bancos avaliam as casas no momento da concessão de crédito. Para além destes dados, o INE apresenta ainda a procura turística dos residentes relativamente ao terceiro trimestre de 2022.