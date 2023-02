5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira é a vez de digerir os números trimestrais da Alphabet, Apple e Amazon. Pela Europa é conhecida a evolução dos preços da indústria e as vendas dos três grandes do setor automóvel no bloco: Alemanha, Itália e França.



Fábio Carvalho da Silva fabiosilva@negocios.pt 07:30









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Investidores reagem aos resultados da "big tech"

O dia volta a ser agitado pela "earnings season". Depois de esta quinta-feira os investidores terem reagido aos resultados Meta, esta sexta-feira é a vez de digerirem os números trimestrais da Alphabet, Apple e Amazon - que reportaram os seus números ontem, já depois do fecho de Wall Street. Preços da produção industrial no bloco europeu

O Eurostat dá conta da evolução dos preços da indústria em dezembro. Os preços na produção industrial avançaram, em novembro, 27,1% na Zona Euro e 27,4% na União Europeia (UE). Pesos pesados do setor automóvel europeu centram atenções

Alemanha, Itália e França, os três principais mercados europeus de produção automóvel, revelam os resultados referentes às vendas de janeiro. A entrada da Ucrânia na UE A Ucrânia e a Comissão Europeia terminam hoje a cimeira de dois dias para discutir a entrada de Kiev na União Europeia. Ursula von der Leyen e Charles Michel representam o bloco europeu. Radiografia ao mercado de trabalho nos EUA

O Departamento do Trabalho nos EUA dá a conhecer a taxa de desemprego em janeiro, depois de esta ter caído para 3,5% em dezembro. É ainda conhecido o número de criação de postos de trabalho pelas empresas norte-americanas durante este mês. Saber mais UE União Europeia Ucrânia economia negócios e finanças macroeconomia política economia (geral)

As contas das "big tech" e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: As contas das "big tech" e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar