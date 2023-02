O Banco de Portugal (BdP) divulga os dados relativos à emissão de títulos de dezembro. Segundo o banco central, no mês de novembro as emissões de títulos excederam as amortizações em 2,5 mil milhões de euros, com as empresas do setor financeiro na frente - já que as emissões superaram as amortizações em 1,2 mil milhões de euros.