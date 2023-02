Os investidores vão estar a reagir, esta sexta-feira, às contas da The Navigator Company, divulgadas ontem após o encerramento do mercado, referentes ao último trimestre do ano passado, sendo também apurados os números do acumulado de todo o ano que passou. A papeleira mais do que duplicou os seus lucros de 2022 para 392,5 milhões de euros em relação a 2021 e planeia propor à assembleia geral de acionistas um dividendo bruto de 0,2812 euros por ação.