5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As bolsas norte-americanas não negoceiam esta segunda-feira devido a feriado nos EUA. Na Europa, as atenções estão voltadas para a confiança dos consumidores na Zona Euro e para a discussão do décimo pacote de sanções à Rússia.



Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 07:30









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Wall Street fechada

As bolsas dos EUA permanecem encerradas esta segunda-feira devido ao feriado conhecido como Washington’s Birthday, que homenageia quem serviu como Presidente do país. Confiança dos consumidores na Zona Euro

Na semana em que se assinala o aniversário da invasão da Ucrânia pelas forças russas, o Eurostar divulga a estimativa rápida da confiança dos consumidores na Zona Euro relativa a fevereiro. Biden visita Polónia O Presidente dos EUA, Joe Biden, inicia hoje uma visita à Polónia, em vésperas do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, para tentar reforçar a coligação que apoia Kiev. MNE da União Europeia discutem décimo pacote de sanções à Rússia Os chefes de diplomacia da União Europeia (UE) discutem hoje, em Bruxelas, a continuação do apoio militar a Kiev e o décimo pacote de sanções a Moscovo. Produção na construção na Europa O Eurostat publica os dados da produção na construção na Zona Euro referente a dezembro. Os analistas esperam uma aceleração no crescimento homólogo dos 1,8% registados em novembro para os 2,1%.

Wall Street fechada e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Wall Street fechada e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar