Leia Também A sua semana dia a dia: lucro da Corticeira Amorim, feriado em Wall Street e a guerra O Banco de Portugal vai dar a conhecer dados do endividamento do setor não financeiro em dezembro, tal como do financiamento das administrações públicas. Em novembro, o endividamento da economia portuguesa aumentou 700 milhões de euros em novembro, para 795,5 mil milhões de euros, devido à subida das dívidas do setor público. Os novos dados irão mostrar se a tendência se mantém.