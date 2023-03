A Mota-Engil divulgou as contas relativas à totalidade do ano passado na madrugada desta quarta-feira. A construtora aumentou os lucros em 69% e o mercado irá reagir. Já a EDP apresenta as contas anuais após o final da negociação da Euronext Lisbon. Nos primeiros nove meses do ano, lucrou 518 milhões de euros, com uma subida de apenas 1% face ao mesmo período de 2021.