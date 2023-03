A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vai publicar o seu relatório mensal, onde divulga as previsões de procura da matéria-prima. Os preços do petróleo negociaram em forte baixa neste início de semana, numa sessão bastante volátil, com o colapso do Silicon Valley Bank a atingir os mercados acionistas e a suscitar receios de uma nova crise financeira. Ainda esta terça-feira a associação comercial norte-americana American Petroleum Institute (API) vai revelar as previsões para o nível dos stocks de crude no país na semana passada.