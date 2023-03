A época de resultados ainda decorre no índice PSI e nesta quinta-feira há duas cotadas do PSI a divulgarem os seus números. A Sonae – que tem estado debaixo de fogo com as investigações às margens dos supermercados – vai estar a reagir às contas anuais apresentadas antes da abertura da bolsa. Também os CTT têm divulgação marcada para hoje, mas após o fecho da praça lisboeta.