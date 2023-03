Na Europa as negociações face aos problemas na banca prolongaram-se pelo fim de semana, mas nos Estados Unidos houve novidades ainda na sexta-feira. Grandes bancos juntaram-se à administração norte-americana para injetar 30 mil milhões de dólares em depósitos no First Republic Bank. Os investidores em Wall Street irão mostrar se as medidas tomadas nos últimos dias chegam para acalmar as preocupações.