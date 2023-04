Por sua vez, o Banco de Portugal - como é habitual no primeiro dia útil do mês, - atualiza os dados da dívida pública portuguesa em fevereiro, nos quais a atenção voltará a estar no contributo dos produtos de poupança do Estado. A dívida pública, na ótica de Maastricht, aumentou em janeiro para 275,8 mil milhões de euros, com a corrida aos certificados de aforro a contribuírem.