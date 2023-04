O Banco de Portugal (BdP) divulga esta sexta-feira o indicador do endividamento do setor não financeiro em janeiro. Em 2022, o endividamento da economia caiu de 361,1% do PIB para 333,9% do PIB em 2022, tendo, apesar da descida em percentagem do PIB, a dívida do Estado, empresas e particulares aumentado, em termos nominais, 19,1 mil milhões de euros para 793,8 mil milhões no ano passado.