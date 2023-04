Com a época de resultados a decorrer a todo o gás lá fora, chegou a vez das cotadas do PSI. E o mote de partida é dado pela Nos e pela Jerónimo Martins - uma das cinco cotadas com mais peso no índice lisboeta. A operadora de telecomunicações e a dona do Pingo Doce apresentam as contas dos primeiros três meses do ano, depois de terem fechado 2022 com lucros de 138,5 milhões de euros (menos 4% do que no ano anterior) e de 590 milhões (mais 27,5%), respetivamente.