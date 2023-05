A Corticeira Amorim vai pagar um dividendo bruto de 0,20 euros (em termos líquidos, os dividendos para as pessoas singulares cifram-se em 0,144 euros, enquanto para as pessoas coletivas o valor é de 0,15 euros) a partir de 15 de maio. No total, a empresa vai distribuir 26,6 milhões de euros pelos acionistas. As ações passam hoje a negociar sem direito a dividendo.