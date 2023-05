No âmbito da atividade dos transportes, o Instituto Nacional de Estatística vai divulgar as estatísticas rápidas do transporte aéreo relativas ao mês de março. Além disso, o gabinete também revelará os dados sobre o custo do trabalho do primeiro trimestre, bem como o volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços de março e as estatísticas vitais em relação a abril.