Nesta segunda-feira há novos dados que permitem medir a saúde das economias europeias. O destaque vai para os números da produção industrial da Zona Euro em março. Em Espanha serão divulgados os dados da confiança dos consumidores em abril. Isto em dia de reunião do Eurogrupo, onde se analisarão os desenvolvimentos macroeconómicos no bloco, bem como os desafios estruturais das empresas num contexto de tensões geopolíticas, uma análise à união bancária e os progressos em torno do projeto do euro digital.