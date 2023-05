Os países do sul da Europa (incluindo Portugal) deram um impulso ao crescimento económico da Zona Euro no final do ano passado. Esta terça-feira, o Eurostat vai publicar a estimativa rápida da expansão do PIB e do emprego na Zona Euro e União Europeia no primeiro trimestre, bem como dados do comércio internacional de bens em março, que permitirão avaliar a saúde da economia europeia.