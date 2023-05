A papeleira apresenta esta quarta-feira as contas dos primeiros três meses do ano. Em 2022, a empresa viu os lucros crescerem 23% para os 152 milhões de euros, tendo o desempenho financeiro do grupo sido "influenciado pelo volume de produção de fibras, pela evolução das vendas, mas principalmente pela alta dos preços nos mercados internacionais", justificou a Altri na altura.