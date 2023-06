A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) vai divulgar esta quarta-feira as mais recentes Perspetivas Económicas, contendo análises e projeções para a economia mundial, países membros da OCDE, países do G20 e principais parceiros. Em março, a OCDE reviu em alta as estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) global em 2023 (de 2,2% para 2,6%) e 2024 (de 2,7% para 2,9%).