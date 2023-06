5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira é tempo de confirmar se a inflação nacional registou mesmo o seu sétimo alívio consecutivo em maio. Lá fora, as atenções centram-se nos EUA, onde a Reserva Federal norte-americana termina a reunião de dois dias. O mercado e os analistas acreditam que esta será a primeira pausa no ciclo de aperto monetário do banco central, que arrancou em março do ano passado.

A decisão da Fed e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia









