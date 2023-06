Os investidores vão estar a reagir, esta quinta-feira, às contas do primeiro trimestre da empresa de energias renováveis Greenvolt, divulgadas ontem após o fecho de mercado. O lucro da energética recuou 74% no primeiro trimestre para 300 mil euros, em relação ao período homólogo de 2022. Além disso, os CTT também anunciaram uma recompra de ações no valor de 20 milhões de euros, o que pode levar a reações no mercado.