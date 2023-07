O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica a segunda previsão relativa à exportação de bens em 2023. Na primeira estimativa, as empresas apontaram para um acréscimo nominal de 1,1%, resta agora saber se esta valor será revisto em baixa ou em alta. Durante este dia, são ainda conhecidas as estatísticas do comércio internacional, referentes ao segundo trimestre deste ano.