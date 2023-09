Antes de se reunir no início do próximo mês para decidir o futuro da sua estratégia conjunta, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulga esta terça-feira o relatório mensal do mercado do petróleo. Os preços têm vindo a ser impulsionados pelo anúncio de cortes extra na oferta por parte da Arábia Saudita e Rússia, a par da desaceleração económica da China.