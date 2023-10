5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira vai ser, em grande parte, dedicada a digerir todas as novidades anunciadas pelo Governo no Orçamento do Estado para 2024, incluindo mexidas no IRS. Lá fora é conhecida a inflação na Alemanha e a Fed vai divulgar as atas do último encontro de política monetária.



Mercados reagem ao Orçamento do Estado Os mercados vão estar esta quarta-feira a digerir as novidades apresentadas no Orçamento do Estado de 2024. Entre outras medidas, o Governo anunciou uma redução das taxas de IRS até ao 5.º escalão. Volume de negócios nos serviços O Instituto Nacional de Estatística divulga os índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços em agosto. Em julho, o volume de negócios nos serviços tinha desacelerado para 4,0%. Inflação na Alemanha A maior economia da Europa divulga esta quarta-feira a taxa de inflação de setembro. Em agosto, a Alemanha viu a inflação abrandar para 6,1%. Este é um indicador particularmente importante, já que a subida dos preços tem sido apontada como a principal motivação para a subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu. Atas da Fed dão sinais sobre os juros A Reserva Federal norte-americana vai divulgar as atas do último encontro de política monetária, realizado a 19 e 20 de setembro, quando decidiu fazer uma pausa na subida da taxa dos fundos federais, que se manteve no intervalo entre 5,25% e 5,5%. O "dot plot" sinalizava, ainda assim, pelo menos mais um aumento dos juros diretores este ano. API revela inventários de crude A associação comercial American Petroleum Institute (API) revela os dados dos stocks de crude nos EUA na semana terminada a 7 de outubro. No dia seguinte, o Departamento norte-americano da Energia divulga os níveis oficiais.

