A China deu a conhecer, na madrugada desta quarta-feira, os dados do crescimento do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre, assim como da produção industrial e vendas de retalho no mês de setembro, e as bolsas europeias e norte-americanas deverão estar a reagir a estes indicadores - que surgem num momento em que o Governo chinês procura novas formas de estímulo à economia de forma a atingir o objetivo anual de 5% de crescimento.