Mais contas do outro lado do Atlântico

Depois da Netflix e da Tesla, ontem, é a vez de gigantes como a Blackstone e a AT&T apresentarem as contas do terceiro trimestre. O mercado aguarda com expectativa para ver as contas da Blackstone, depois de no trimestre anterior a gestora ter atingido o marco de 1 bilião de dólares em ativos sob gestão - três anos antes do período definido.