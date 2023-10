A "yield" da dívida italiana atingiu máximos de uma década na semana passada, acima de 5%, após ter sido apresentada a proposta de Orçamento do Estado do Governo liderado por Giorgia Meloni. A dívida do país vai ser avaliada pela agência de notação financeira DBRS e os investidores vão procurar sinais de confiança na sustentabilidade do país.