O mercado vai estar a reagir aos resultados de quatro cotadas do PSI que apresentaram as contas do terceiro trimestre e dos primeiros nove meses do ano na quinta-feira após o fecho da sessão. A Corticeira Amorim fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 67 milhões de euros, mais 2,8 milhões do que em igual período do ano passado. Já os CTT lucraram 35,5 milhões de euros entre janeiro e setembro, uma subida de 25,5% face a 2022. Por sua vez a elétrica e casa-mãe da EDP Renováveis alcançou um resultado líquido de 946 milhões de euros nos primeiros nove meses, o que representa uma subida de 83% face ao mesmo período do ano passado. Finalmente, a Nos obteve 126,3 milhões de euros de lucros entre janeiro e setembro, uma quebra de 1,6% comparando com 2022.