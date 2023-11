São conhecidas esta terça-feira as contas trimestrais do UBS, mas o foco dos investidores estará mesmo em como é que o banco vai vender ativos não estratégicos e implementar o plano de corte de custos equivalente a cerca de 9,3 mil milhões de euros após a fusão com o Credit Suisse. Além do UBS, também a Uber e o fundo norte-americano KKR divulgam contas do terceiro trimestre.