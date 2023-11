A Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga hoje os níveis da semana passada dos inventários de crude dos EUA, bem como os stocks de destilados e gasolina. No mesmo dia, a Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos. Estes são indicadores seguidos com atenção pelos investidores no mercado petrolífero, especialmente do outro lado do Atlântico.