A Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga hoje os níveis da semana que terminou na semana que se encerrou no passado dia 15 de dezembro dos inventários de crude dos EUA, bem como os" stocks" de destilados e gasolina. Estes dados serão divulgados numa altura em que o petróleo negoceia em alta, à boleia do facto de vários gigantes do transporte marítimo terem preterido o Mar Vermelho, a travessia mais rápida, para transportar as matérias-primas, devido aos ataques das milícias houthis do Iémen a navios.