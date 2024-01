As tensões no Mar Vermelho - uma importante rota para o transporte de matérias-primas - têm vindo a agravar-se com os ataques a navios por parte dos rebeldes Houthis do Iémen. O navio de guerra iraniano Alborz entrou este domingo no estreito de Bab el-Mandeb, que separa a Península Arábica de África, enquanto o exército americano anunciou ter afundado três navios rebeldes após ataques a um navio porta-contentores pertencente à transportadora dinamarquesa Maersk, matando dez rebeldes.