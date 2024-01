A associação comercial norte-americana American Petroleum Institute (API) revela hoje como se situaram os stocks de crude nos Estados Unidos na semana passada. Os dados serão vistos atentamente pelos investidores, sobretudo numa altura em que a escalada de tensões no Mar Vermelho está a centrar as atenções. O navio de guerra iraniano Alborz entrou este domingo no Mar Vermelho, depois de os EUA terem dito que afundaram três navios dos rebeldes Houthis do Iémen.