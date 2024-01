5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As atenções vão estar centradas nos dados da inflação nos EUA em dezembro, que poderão dar mais pistas sobre o provável rumo da política monetária da Reserva Federal (Fed). Por cá, a Jerónimo Martins divulga os dados relativos às vendas no ano passado, um bom barómetro para os resultados da dona do Pingo Doce.



Inflação dos EUA no centro do palco Os investidores estarão focados esta quinta-feira nos dados da inflação nos EUA em dezembro. A expectativa da maioria dos economistas é que a taxa de inflação homóloga tenha subido uma décima, para 3,2%, mas que a inflação subjacente, que exclui a energia e os alimentos, tenha recuado ligeiramente. Jerónimo Martins reporta vendas Por cá, a Jerónimo Martins, uma das cotadas com maior peso no PSI, divulga os dados operacionais relativos ao ano passado. Os números das vendas da retalhista funcionam como um barómetro para os resultados, que serão apresentados a 6 de março. Mercado cripto reage a aprovação de ETF de bitcoin nos Estados Unidos XNo mercado dos criptoativos o dia será de reação à luz verde dada ontem pela Securities and Exchange Commission (SEC) a 11 "exchange traded funds" (ETF) com exposição ao preço "spot" da bitcoin. Leitura final da inflação em Portugal O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica a leitura final da inflação em Portugal no último mês de 2023. A leitura rápida divulgada a 29 de dezembro indicou uma taxa homóloga de 1,4% e uma taxa média no ano passado de 4,3%. Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA Nos Estados Unidos é dia de se conhecerem os novos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada. A resiliência do mercado laboral tem sido um dos fatores que permite à Reserva Federal (Fed) manter a política monetária restritiva para baixar a inflação.

