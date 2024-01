A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, discursa esta quarta-feira no Fórum Económico Mundial em Davos. As palavras da responsável pelo banco central serão seguidas atentamente pelos investidores, que procuram sinais sobre quando começará a autoridade monetária a descer as taxas de juro. Além da presidente do BCE, também Piero Cipollone e François de Villerou de Galhau discursam publicamente. Estão ainda previstos uma série de discursos de membros da Fed. É o caso de Michael Barr, Michelle Bowman e John Williams.