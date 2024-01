A presidente do Banco Central Europeu é hoje, uma vez mais, uma das oradoras do Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, desta vez num painel sobre a união dos mercados europeus. Christine Lagarde continua a fazer mexer os mercados: depois de muita especulação sobre quando o BCE irá começar a cortar as taxas de juro, veio ontem dizer que tal só deverá acontecer no verão, e não na primavera.