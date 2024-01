A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP emite obrigações do Tesouro (OT) a quatro, 18 e 21 anos, com um montante indicativo global entre 1.500 milhões e 1.750 milhões de euros, após ter feito a primeira emissão de dívida a longo prazo do ano por via de uma venda sindicada.