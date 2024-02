A "earnings season" segue a todo o gás e esta sexta-feira há novas contas na banca portuguesa (e não só). O Novo Banco e o Santander Totta divulgam os resultados do último trimestre e do acumulado de 2023. Nos primeiros nove meses do ano, o Santander Portugal registou um lucro de 621,7 milhões de euros e o Novo Banco arrecadou um lucro recorde de 640 milhões. Também o CaixaBank, que detém o BPI, mostra os números do último trimestre.