O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de custos de construção de habitação nova referente a dezembro. No mês anterior, o índice cresceu 2,5% face a outubro. Neste mesmo dia são ainda conhecidos os números do comércio internacional e o volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços no último mês do ano passado.