3M teve um "ano de cão" na bolsa nova-iorquina

"Os investidores, aparentemente, não deixaram muitos post-its colados para se lembrarem de comprar ações da 3M", diz a CNN Business a propósito da queda de 12% desta multinacional norte-americana no acumulado de 2019.

E esta desvalorização faz da 3M a segunda cotada com pior performance no índice industrial Dow Jones – só a Walgreens está a ter um desempenho mais medíocre do que a empresa que produz as famosas notas Post-it, a fita adesiva Scotch Tape e o esfregão Scotch-Brite, entre muitos outros produtos, desde inaladores a monitores para computadores.

E se para muitos o cão é um animal que personifica a confiança e o compromisso, não esqueçamos que há também muitos provérbios que nem sempre o colocam no patamar de nosso melhor amigo, nem dignificam a forma como devem ser tratados, como "dia de cão", "abaixo de cão" ou "vida de cão".

Mas há mais referências a este animal de quatro patas, como a expressão anglo-saxónica ‘it’s raining cats and dogs’, que é usada quando chove torrencialmente.





E o cão tem também as suas referências nos mercados e nas empresas.

No universo empresarial, o Boston Consulting Group (BCG) chama de "cão" a uma unidade de negócio que ainda só tem uma pequena quota de mercado num sector já maduro – é uma das quatro categorias (ou quadrantes) da matriz de crescimento de quota desenvolvida na década de 1970 pelo BCG.

Por sua vez, em bolsa, o termo cão refere-se a uma acção que está a ter um mau desempenho crónico, podendo assim penalizar toda a performance de uma carteira de títulos.

E este ano a 3M está relegada a esse mesmo estatuto de "cão". O pior é que, segundo a CNN Business, não se espera que o ano de 2020 venha a ser melhor – o que não é habitual, já que é costume os títulos com piores desempenho num ano melhorarem no ano seguinte.

É, aliás, a crer nessa tendência que muitos investidores seguem a estratégia "The Dogs of the Dow" ("Os Cães do Dow"), que consiste em comprar as 10 acções do índice Dow Jones com maiores rendibilidades de dividendos – o que acontece com as acções baratas.

As tensões comerciais EUA-China penalizaram fortemente a 3M, que em outubro do ano passado já advertia que esta guerra iria ser um problema. Em abril deste ano, as suas ações afundaram 13% numa só sessão, naquela que foi a sua pior queda em 30 anos, isto depois de a empresa ter dito que a conjugação da sua debilidade na China com um dólar mais forte estavam a pressionar grandemente os lucros e receitas da empresa.

Entretanto deu-se o acordo comercial de Fase 1 entre Washington e Pequim, mas nem por isso a 3M deixou de estar em apuros.