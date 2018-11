40% das cotadas do S&P 500 estão entregues aos ursos. Wall Street já perde este ano

As bolsas norte-americanas voltaram a viver uma sessão de quedas e nenhum dos principais índices de Wall Street apresenta ganhos no acumulado do ano.

Bloomberg

O índice industrial Dow Jones fechou a cair 2,21% para 24.463,47 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 1,82% para 2.641,80 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,70% para 6.908,82 pontos.

O Morgan Stanley considera que o mercado touro – que dura desde Março de 2009 – terminou, mas sublinha que "a boa notícia" está no facto de não estarmos perante uma repetição do grande mergulho de 2008-2009 que retirou ao S&P 500 mais de metade do seu valor.

Segundo o analista Michael Wilson, daquele banco de investimento, estamos perante uma inversão de curto prazo, conhecida como "bear market cíclico".

E por falar em "bear market" (o chamado mercado urso, que ocorre quando um activo cai pelo menos 20% face ao último máximo antes de iniciado o movimento descendente), depois de a Apple e a Google terem sido entregues aos ursos, os desaires destas tecnológicas – especialmente da empresa da maçã, depois de notícias de que reduziu as encomendas de produção dos seus mais recentes iPhones – acabaram por arrastar todas as cotadas do sector e o próprio índice FANG (Facebook, Amazon, Netflix e Google [detida pela Alphabet]) está também já, desde hoje, em "bear market".

Na sessão de hoje, a Apple encerrou a perder 4,78% para 176,98 dólares,.

Também o índice tecnológico norte-americano, o Nasdaq Composite, se aproxima a passos largos de um mercado urso, uma vez que cai mais de 15% desde os máximos. E para o mesmo suceder ao S&P 500 já faltou mais – atendendo a que 40% das cotadas que compõem este índice estão já em mercado urso.

Resultado: os três grandes índices de Wall Street já caem todos no acumulado de 2018. Ontem ainda conseguiram manter-se à tona no cômputo deste ano, mas as novas quedas desta terça-feira colocaram todos em baixa no saldo entre 1 de Janeiro e o dia de hoje.

Os receios dos investidores espelharam-se fortemente no retalho, devido aos sinais de abrandamento neste sector. E a contribuir estiveram os resultados trimestrais decepcionantes da Target e da Kohl’s, o que as levou a cair mais de 10% na sessão de hoje.

Também o sector da energia esteve a ser fortemente penalizado, numa sessão em que as cotações do petróleo afundaram mais de 7% em Londres e em Nova Iorque. Entre as cotadas que registaram as maiores perdas do dia estiveram a ExxonMobil e a Chevron.

Os investidores estão também a optar por uma maior prudência nesta semana bolsista mais curta devido à celebração do Dia de Acção de Graças na quinta-feira nos EUA – e com a sessão de sexta-feira a ser mais curta.