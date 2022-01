O Eurostat, gabinete de estatística europeu, aponta as estimativas rápidas sobre a inflação na Zona Euro em dezembro. Estes números surgem numa altura em que a ala "falcão" do Banco Central Europeu (BCE) sublinha que é necessário Christine Lagarde abandonar o termo "temporária", no que diz respeito à inflação, e aumentar as taxas de juro mais cedo do que o esperado. Em novembro a inflação na Zona euro situou-se em 4,9%, em termos homólogos.