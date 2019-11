5 Dicas para reduzir a ansiedade financeira

As emoções são uma das principais componentes que afetam as decisões financeiras. Mesmo os investidores mais qualificados são, em algum momento, levados pelas emoções. Mas há algumas estratégias para reduzir a ansiedade financeira. Manter-se fiel aos seus objetivos de poupança e ao horizonte temporal definido, bem como ajustar as expectativas de retorno à realidade, são algumas das dicas para evitar decisões irracionais.