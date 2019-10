A criptomoeda mais usada não é a bitcoin. Chama-se tether

A tether, uma criptomoeda menos "famosa" do que a bitcoin, é a divisa digital mais utilizada atualmente.

Os dados são do CoinMarketCap.com. Segundo os mesmos, a tether é a moeda mais negociada online, tanto a nível diário como mensal, apesar de a bitcoin concentrar 70% do valor de mercado no setor das criptomoedas.

O valor de mercado da tether é mais de 30 vezes inferior ao da bitcoin mas o volume excedeu o da criptomoeda mais icónica pela primeira vez em abril, um registo que tem mantido desde então. Mensalmente, o volume de negociação da tether ultrapassa em 18% o da bitcoin.

"Se a tether não existir, perdemos uma quantia massiva de volume diário – cerca de mil milhões de dólares ou mais, dependendo da fonte dos dados", comenta um dos responsáveis da Consensys, uma empresa que trabalha com tecnologia blockchain – a mesma que está subjacente à negociação de moedas eletrónicas.

A tether insere-se numa categoria de moedas virtuais que quer evitar a flutuação de preços e que portanto se encontra indexada a reservas ou outras divisas.