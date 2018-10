A derrocada prossegue em Wall Street. S&P 500 perde 7% em seis dias

As bolsas norte-americanas encerraram em queda, depois de terem chegado a "flirtar" com números verdes. Um grupo de traders considera esta correcção normal, mas a tempestade perfeita das perdas na energia e nas tecnologias, da subida dos juros e das tensões comerciais não está a permitir que Wall Street regresse à tona.

Here we go again. É assim que a CNN Business titula a sua análise ao desempenho das bolsas norte-americanas esta quinta-feira. E com razão. Depois do 'dá cá mais cinco' de ontem do S&P 500, que teve um sabor amargo, esta sexta sessão em queda está a deixar os operadores mais alvoraçados - se bem que haja quem não esteja assustado. Pelo menos por enquanto.





O índice industrial Dow Jones fechou a cair 2,13% para 25.052,97 pontos. Se no início do ano parecia um relâmpago a galgar aos 1.000 pontos quase de uma só vez, agora parece ter enveredado pelo processo contrário. Depois de ontem ter caído 832 pontos, hoje chegou a mergulhar 699 pontos e no fecho cedia 545,77 pontos.

Por sua vez, o Standard & Poor’s 500 recuou 2,06% para 2.728,37 pontos. Esta foi a sexta sessão consecutiva em baixa do S&P 500, a mais longa série de descidas desde Novembro de 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente dos EUA.

Já o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 1,25% para 7.329,06 pontos, depois de ontem ter registado a pior sessão em sete anos ao afundar mais de 4%.

Ontem registaram-se as quedas mais acentuadas dos últimos oito meses nas bolsas do outro lado do Atlântico e hoje muitos operadores bolsistas disseram não ver razões para alarmismos: isto segundo um inquérito rápido a 10 traders em Wall Street, que está também em linha com conclusões do Fundo Monetário Internacional, Reserva Federal e secretário de Estado do Tesouro dos EUA.

Até o presidente norte-americano, Donald Trump, comentava ontem que esta era uma correcção já esperada.

No entanto, apesar de terem chegado a negociar em terreno positivo esta quinta-feira, os principais índices de Wall Street regressaram às quedas. E em força.

As tecnologias recuperaram algum fôlego depois do forte mergulho de ontem, mas acabaram por pender de novo para o lado negativo, penalizando assim o Nasdaq.

Mas foi o sector da energia que mais pressionou hoje a negociação bolsista nos Estados Unidos, à conta da queda dos preços do petróleo.

O "ouro negro" esteve a negociar em baixa, caindo para níveis de 24 de Setembro, penalizado pelos receios em torno da quebra da procura. As cotações já estavam a descer devido à expectativa de que o furacão Michael vai penalizar a procura por combustíveis, nos Estados Unidos, quando a OPEP cortou as estimativas para a procura por petróleo dos seus membros, em 2019, agravando ainda mais as descidas.

Também as cotadas dos seguros e os títulos ligados às fabricantes de produtos para o lar cederam terreno, ao passo que as empresas de media foram das poucas que negociaram em alta.





Nas tecnologias, que ao longo do último ano dispararam, o que mudou? Essencialmente nada, realça a CNN.