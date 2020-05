A permanência a prazo de Centeno e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Centeno fica...por enquanto

Após uma quarta-feira de fortes tensões política, com Rui Rio a exigir a saída de Mário Centeno do Governo, o primeiro-ministro reuniu três horas com o ministro das Finanças. No final, António Costa reiterou a confiança política e pessoal em Centeno. A mini-crise gerada com a transferência do Estado para o Novo Banco deixa marcas e, segundo apurou o Negócios, Centeno deixará o Executivo mas só após a aprovação do orçamento suplementar.





