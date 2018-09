A semana dia-a-dia: A Fed, Trump na ONU e Draghi no Parlamento

Segunda-feira Mario Draghi no Parlamento Europeu

O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, irá discursar no Parlamento Europeu, em Bruxelas. O responsável deverá falar sobre a política monetária na região e pode dar dicas sobre a política de reinvestimentos do balanço.





Segunda-feira Novas tarifas à China entram em vigor





A guerra comercial entre a China e os EUA conhece um novo capítulo esta segunda-feira, com a entrada em vigor de uma nova ronda de tarifas. Os EUA vão passar a taxar bens chineses no valor 200 mil milhões de dólares. Já a China vai elevar as tarifas sobre bens importados dos EUA para 60 mil milhões de dólares. Terça-feira Trump pede sanções para o irão na ONU

Donald Trump, Presidente em exercício este mês do Conselho de Segurança ONU, organiza uma reunião de chefes de Estado e de governo sobre o Irão. O Presidente dos EUA deverá usar esta reunião para voltar a acusar o país de violar a lei internacional, pedindo a implementação de sanções, depois de os EUA terem reposto as sanções iranianas.





Quarta-feira Fed sobe juros pela terceira vez em 2018